Ипотека

Правительство отказалось от зарплатного ценза для получения IT-ипотеки

С отменой требований по зарплате льготную ипотеку смогут оформить больше IT-специалистов.
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IT-специалисты в возрасте до 36 лет могут оформить льготную ипотеку без учета требований к уровню минимальной зарплаты. Об этом сказано на сайте кабмина.

Раньше для получения льготной IT-ипотеки жителям крупных городов нужно было зарабатывать не менее 120 тыс. рублей, в регионах этот уровень составлял 70 тыс. рублей, а для москвичей – 150 тыс. рублей.

Исключение зарплатного ценза позволит еще большему числу работников отрасли приобрести жилье на выгодных условиях, — сказано в сообщении.

Льготную IT-ипотеку запустили в 2022 году. Специалисты из сферы информационных технологий могут взять жилищный кредит по ставке до 5% годовых. Максимальный размер кредита в городах-миллионниках составляет 18 млн рублей, для остальных – 9 млн рублей.

Для получения ипотеки нужен первоначальный взнос – от 15%.

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