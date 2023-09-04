VK запустил полноформатное мобильное приложение для просмотра видео

Пользователи получат доступ к просмотру видеоконтента в отдельном мобильном приложении приложения «VK Видео». На фоне этой новости акции компании стали расти более чем на 3,59%.

4 сентября 2023 года компания VK объявила о выходе официального мобильного приложения «VK Видео». Об этом пишут «Известия».

Пользователи могут просматривать видеоконтент напрямую через сервис. «VK Видео» можно скачать в RuStore, Google Play, App Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery и на Smart TV.

Новые возможности и улучшения «VK Видео» позволят пользователям получить максимальное удовольствие от просмотра видеоконтента. Более 750 тыс. человек уже скачало бета-версии «VK Видео», среднее время дневного смотрения видео в приложении достигло одного часа на мобильных устройствах и двух — на телевизорах, — сказал директор по видеосервисам VK Федор Ежов.

Для доступа к просмотру эксклюзивных шоу, сериалов, стримов, фильмов, блогерских видео и UGC-роликов нужно авторизоваться через VK ID – единый аккаунт социальной сети «ВКонтакте».

Разработчики улучшили тестовую версию сервиса с учетом пожеланий и отзывов как зрителей, так и авторов платформы. Бета-версия вышла в мае 2023 года.

После объявления о запуске новой видеоплатформы акции компании VK на Мосбирже начали расти на 3,59%. В 12:00 ценные бумаги компании стоили 770 рублей.