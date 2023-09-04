Центробанк призвал брокеров разъяснять клиентам условия обслуживания

Резюме от брокера должно быть написано простым и понятным языком. В нем будет акцент на том, что никто не может гарантировать доход от сделок.

Центробанк порекомендовал брокерам сделать для инвесторов краткое резюме, где простым языком будут изложены основные условия договора. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Инвестор должен знать, какие операции могут совершаться по его поручению и за его счет на биржевых площадках, а также на внебиржевом рынке, вправе ли брокер использовать активы клиента в своих интересах, — говорится в сообщении.

В таком документе брокеру следует указать, какие комиссии за обслуживание могут быть, подробно рассказать о сделках «с плечом», о порядке и сроках расторжения брокерского договора.

Важно информировать начинающих игроков фондового рынка о том, что для использования некоторых финансовых инструментов нужно получить статус квалифицированного инвестора или пройти тестирование.

Инвестору нужно понимать, что никто не может гарантировать доходность от сделок. Есть вероятность не только потерять вложенные деньги, но еще и остаться с долгами.

Подобное резюме Банк России рекомендует включать в заявление о присоединении к договору или предоставлять в виде отдельного документа.