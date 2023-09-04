На ЦИАН нашли самую дорогую квартиру в стране

Самая дорогая квартира в Москве стоит 3,95 млрд руб. и находится в ЖК «Золотой» на Софийской набережной — ее окна выходят на Кремль.

Согласно данным сервиса ЦИАН, самая дорогая квартира в Москве находится прямо напротив Кремля в жилом комплексе «Золотой» на Софийской набережной. Ее стоимость — 3 956 681 718 рублей.

Жилье расположено в отдельно стоящем историческом особняке, который является частью жилого квартала. В квартире есть собственная терраса и балкон с видом на башни Кремля, Успенский собор и храм Христа Спасителя. Во дворе комплекса есть частный сад. Для жильцов предусмотрены два входа: со стороны набережной Москвы-реки и с территории собственного двора. Предоставляется бокс на пять машиномест с комнатой для охраны.

При этом предлагается ипотека. Самую низкую ставку в 4,5% предлагает ВТБ. При первоначальном взносе в размере 791 336 344 рублей банк дает кредит, где ежемесячный платеж составит от 20 025 538 рублей.