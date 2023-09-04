МТС начнет выпускать облигации для физлиц

Купить бумаги можно на платформе Финуслуги без открытия брокерского счета. Компания потратит средства на улучшение интернет-соединения во всех регионах страны.

11 сентября 2023 года ПАО «МТС» начнет размещение первого выпуска внебиржевых облигаций для физических лиц на платформе Финуслуги. Об этом сказано на сайте компании.

Особенностью облигаций станет отсутствие рыночных рисков и ценовых колебаний. Размещение и погашение будет проходить по номиналу с учетом накопленного купонного дохода (НКД)

Для покупки таких ценных бумаг не нужен брокерский счет, облигации покупаются на Финуслугах напрямую у эмитента. Продать активы можно эмитенту без потери НКД.

Для физических лиц приобретение облигаций МТС — это не только возможность получить стабильный доход, но и шанс лично поучаствовать в цифровизации страны — инвестировать в качество жизни — свое, своих родных и близких, — говорится в сообщении.

Планируемый объем выпуска — 3 млрд рублей, цена размещения – 100% от номинала в 1 тыс. рублей. Купонный период составит 91 день.

Компания направит полученные средства на модернизацию цифровой инфраструктуры во всех регионах страны, в том числе на удаленных территориях.

Основная цель проекта – улучшить качество жизни за счет широкого доступа к цифровым услугам и интернету.