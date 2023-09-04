Инвестиции

МТС начнет выпускать облигации для физлиц

Купить бумаги можно на платформе Финуслуги без открытия брокерского счета. Компания потратит средства на улучшение интернет-соединения во всех регионах страны.
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11 сентября 2023 года ПАО «МТС» начнет размещение первого выпуска внебиржевых облигаций для физических лиц на платформе Финуслуги. Об этом сказано на сайте компании.

Особенностью облигаций станет отсутствие рыночных рисков и ценовых колебаний. Размещение и погашение будет проходить по номиналу с учетом накопленного купонного дохода (НКД)

Для покупки таких ценных бумаг не нужен брокерский счет, облигации покупаются на Финуслугах напрямую у эмитента. Продать активы можно эмитенту без потери НКД.

Для физических лиц приобретение облигаций МТС — это не только возможность получить стабильный доход, но и шанс лично поучаствовать в цифровизации страны — инвестировать в качество жизни — свое, своих родных и близких, — говорится в сообщении.

Планируемый объем выпуска — 3 млрд рублей, цена размещения – 100% от номинала в 1 тыс. рублей. Купонный период составит 91 день.

Компания направит полученные средства на модернизацию цифровой инфраструктуры во всех регионах страны, в том числе на удаленных территориях.

Основная цель проекта – улучшить качество жизни за счет широкого доступа к цифровым услугам и интернету.

Комментарии

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