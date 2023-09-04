Когда учитывать в расходах лизинговые платежи

Если компания применяет метод начисления, то расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникают исходя из условий сделок.
Минфин в письме от 01.06.2023 № 03-03-06/1/50303 привел даты расходов в виде лизинговых платежей. Это одна из этих дат:
дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров;
дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов;
последнее число отчетного (налогового) периода.
Напомним, что в бухучете лизинг отражается по нормам ФСБУ 25/2018.
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