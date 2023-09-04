Когда учитывать в расходах лизинговые платежи

Арендные (лизинговые) платежи для целей налога на прибыль относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией (статья 264 НК РФ).

Если компания применяет метод начисления, то расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникают исходя из условий сделок.

Минфин в письме от 01.06.2023 № 03-03-06/1/50303 привел даты расходов в виде лизинговых платежей. Это одна из этих дат:

дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров;

дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов;

последнее число отчетного (налогового) периода.

Напомним, что в бухучете лизинг отражается по нормам ФСБУ 25/2018.

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