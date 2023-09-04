Средний размер инвестиционных счетов вырос до 1,8 млн рублей

Брокерские счета открыты у 26 млн человек. Общая стоимость активов составляет 8 трлн рублей.

Во втором квартале 2023 года на брокерском обслуживании состоит 26 млн человек. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Впервые за последний год увеличилась доля активных инвесторов, которые за месяц совершили хотя бы одну сделку, — 3,6 млн человек, — говорится в сообщении.

Сейчас стоимость активов на брокерских счетах составляет 8 трлн рублей. Средний размер счета увеличился с 1,4 млн рублей до 1,8 млн рублей.

При этом две трети открытых инвестиционных счетов оставались пустыми.

Инвесторы предпочитают вкладывать средства в российские корпоративные облигации и в акции.

Выросла доходность у клиентов брокеров, которые отдали свои финансы в доверительное управление. За последний год стоимость активов таких инвесторов достигла 1,6 трлн рублей, а средний размер портфеля вырос с 1,7 до 1,9 млн рублей.