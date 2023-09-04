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На Госуслугах можно разрешить обработку биометрии или отозвать согласие

Контролировать использование своих биометрических данных будет удобно на едином портале Госуслуг.
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На портале Госуслуги будет можно подать согласие на обработку биометрических данных. При необходимости разрешение возможно отозвать. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на сообщение правительства.

Подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также получать доступ к сведениям о таких согласиях граждане смогут в личном кабинете на портале «Госуслуг». Постановления об этом подписаны, — сказали в кабмине.

Управление биометрией через Госуслуги обеспечит право пользователей на контроль за обработкой своих персональных данных.

В июле замглавы Минцифры Юрий Шабанов рассказал, что россияне больше 50 млн раз сдали биометрию.

Комментарии

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