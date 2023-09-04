На Госуслугах можно разрешить обработку биометрии или отозвать согласие

Контролировать использование своих биометрических данных будет удобно на едином портале Госуслуг.

На портале Госуслуги будет можно подать согласие на обработку биометрических данных. При необходимости разрешение возможно отозвать. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на сообщение правительства.

Подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также получать доступ к сведениям о таких согласиях граждане смогут в личном кабинете на портале «Госуслуг». Постановления об этом подписаны, — сказали в кабмине.

Управление биометрией через Госуслуги обеспечит право пользователей на контроль за обработкой своих персональных данных.

В июле замглавы Минцифры Юрий Шабанов рассказал, что россияне больше 50 млн раз сдали биометрию.