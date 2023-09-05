🎓Вебинар: Как правильно заключать договор оказания бухгалтерских услуг. Уже сегодня в 15:00 мск!

От правильно составленного договора зависит бесконфликтность отношений с клиентом и порядок работы. Разберитесь, как составить идеальный договор с контрагентом.

Несмотря на то что договор на оказание бухгалтерских услуг является не самым сложным, в нем есть много нюансов, которые надо учесть при его заключении.

Как его грамотно составить, какие возможны риски и как их избежать, расскажет Айрат Карамов, генеральный директор юркомпании, корпоративный юрист в области налогов и арбитражных судов с опытом работы более 15 лет.

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На вебинаре разберем:

Особенности договора оказания услуг.

Существенные условия договора.

Юридические риски бухгалтера.

Автоматическое подписание актов.

Разграничение ответственности.

Частые ошибки в договорах.

Как защититься от претензий со стороны заказчика.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!