Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар: Как правильно заключать договор оказания бухгалтерских услуг. Уже сегодня в 15:00 мск!

От правильно составленного договора зависит бесконфликтность отношений с клиентом и порядок работы. Разберитесь, как составить идеальный договор с контрагентом.
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Несмотря на то что договор на оказание бухгалтерских услуг является не самым сложным, в нем есть много нюансов, которые надо учесть при его заключении.

Как его грамотно составить, какие возможны риски и как их избежать, расскажет Айрат Карамов, генеральный директор юркомпании, корпоративный юрист в области налогов и арбитражных судов с опытом работы более 15 лет.

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На вебинаре разберем:

  • Особенности договора оказания услуг.

  • Существенные условия договора.

  • Юридические риски бухгалтера.

  • Автоматическое подписание актов.

  • Разграничение ответственности.

  • Частые ошибки в договорах.

  • Как защититься от претензий со стороны заказчика.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!

Комментарии

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