🎓Вебинар: Как правильно заключать договор оказания бухгалтерских услуг. Уже сегодня в 15:00 мск!

Несмотря на то что договор на оказание бухгалтерских услуг является не самым сложным, в нем есть много нюансов, которые надо учесть при его заключении.
Как его грамотно составить, какие возможны риски и как их избежать, расскажет Айрат Карамов, генеральный директор юркомпании, корпоративный юрист в области налогов и арбитражных судов с опытом работы более 15 лет.
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На вебинаре разберем:
Особенности договора оказания услуг.
Существенные условия договора.
Юридические риски бухгалтера.
Автоматическое подписание актов.
Разграничение ответственности.
Частые ошибки в договорах.
Как защититься от претензий со стороны заказчика.
Ждем Вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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