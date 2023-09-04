Безнадежная кредиторская задолженность не облагается НДФЛ

Перечень доходов физлиц, необлагаемых НДФЛ, установлен статьей 217 НК РФ. Там есть, в частности, кредиторская задолженность. Но освобождение от налога по ней будет при соблюдении ряда условий.

По п. 62.1 ст. 217 НК не облагаются доходы в виде задолженности перед кредитором (организацией или ИП), от которой должник освобождается в связи с признанием такой задолженности безнадежной к взысканию.

При этом одновременно должны соблюдаться такие условия:

должник не является взаимозависимым лицом с кредитором и не состоит с ним в трудовых отношениях;

такие доходы фактически не являются матпомощью либо формой взаимозачета.

Разъяснение на этому вопросу дает Минфин в письме от 08.08.2023 № 03-04-05/74232.