Безнадежная кредиторская задолженность не облагается НДФЛ

По п. 62.1 ст. 217 НК не облагаются доходы в виде задолженности перед кредитором (организацией или ИП), от которой должник освобождается в связи с признанием такой задолженности безнадежной к взысканию.
При этом одновременно должны соблюдаться такие условия:
должник не является взаимозависимым лицом с кредитором и не состоит с ним в трудовых отношениях;
такие доходы фактически не являются матпомощью либо формой взаимозачета.
Разъяснение на этому вопросу дает Минфин в письме от 08.08.2023 № 03-04-05/74232.
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