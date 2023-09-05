За полгода в российских офшорах перерегистрировалось 87 компаний

Бизнес начал сталкиваться с проблемами в «недружественных» странах и переезжать в российские офшорные зоны.

За шесть месяцев 2023 года в специальные административные районы (САР) на островах Русском и Октябрьском переехало 87 компаний. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.

Популярность к местным офшорам пришла после того, как бизнес начал сталкиваться с проблемами в «недружественных» странах.

Кроме того, в России для компаний с иностранным участием действует ряд ограничений. Например, им нужно получать разрешение правкомиссии на продажу недвижимости, долей и акций. Зарубежные инвесторы не могут получать дивиденды в валюте на свои зарубежные счета.

В июне Минфин в два раза расширил черный список офшорных зон. Это значит, что компании, которые там зарегистрированы, больше не будут освобождены от налогов при продаже акций иностранных дочерних организаций. Также бизнес потерял и другие льготы.

Все эти факторы повлияли на то, что компании с российскими бенефициарами решили сменить юрисдикцию и переехать в САР.

САР создали в 2018 году. В них действует сниженная ставка по налогу на прибыль – 10% вместо 20%. Кроме того, компании не платят транспортный налог, налог на имущество. В таких офшорах нет валютного контроля.

До 2039 года компании в САРах могут пользоваться иностранным корпоративным правом, установленным в той юрисдикции, из которой они переехали.

Сейчас в российских офшорах зарегистрировано уже 268 организаций.