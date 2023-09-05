Больше 11 тысяч фишинговых сайтов маскируются под Ozon

Почти в 100 раз выросло число блокировок мошеннических интернет-ресурсов, которые мимикрировали под популярный маркетплейс.

За полгода в Рунете заблокировали около 11,5 тыс. фишинговых ресурсов, которые выдавали себя за маркетплейс Ozon, крали пользовательские данные и деньги с банковских карт. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на материалы Ozon и разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.С.С.T.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число блокировок выросло почти в 100 раз.

Около 3,5 тыс. заблокированных доменов участвовали в мошеннических схемах, когда под предлогом покупки товара у пользователей похищали деньги.

Мошенники стремятся использовать сильные бренды, чтобы обмануть пользователей – однако в 2023 году мы видим снижение такой активности. Во многом это стало возможно благодаря новым инструментам борьбы с ними, скоростью блокировки таких ресурсов, а также осведомленности пользователей о базовых правилах цифровой безопасности, — сказал директор по информационной безопасности Ozon Кирилл Мякишев.

Злоумышленники также обещали покупателям скидку на Ozon при условии, что они свяжутся напрямую с селлером через мессенджер. В сообщениях мошенники присылают фишинговую ссылку на оплату товара.

Основным видом мошенничества в 2023 году стали предложения о подработке, а также розыгрыши от имени маркетплейсов.

Скам-сайты обещают крупное вознаграждение за простые действия в сети, но по факту сами выманивают деньги у пользователей.