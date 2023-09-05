Экономика России

В августе индекс деловой активности вырос до 57,6 пункта

Активность в сфере услуг повысилась за счет внутреннего клиентского спроса, который способствует росту цен.
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В августе 2023 года индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг вырос с 54 до 57,6 пункта. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование S&P Global.

Цены на сырье заметно выросли, поскольку неблагоприятные колебания обменного курса привели к росту цен на импортные товары и транспортных расходов. Однако условия спроса способствовали росту отпускных цен, поскольку расходы на производство выросли самыми быстрыми темпами с мая 2022 года, — сказано в сообщении.

Индекс выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, если цифра ниже этого значения, то происходит замедление.

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