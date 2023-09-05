Минфин разрешил считать безнадежным сальдо расчетов с компанией, исключенной из ЕГРЮЛ

Безнадежная дебиторская задолженность идет в расходы, а безнадежная кредиторская – в доходы. Если контрагента уже нет (фирма ликвидирована), то задолженность его или перед ним – безнадежная.

Правовые последствия исключения недействующего юрлица из ЕГРЮЛ приравнены ГК РФ к его ликвидации

Но раньше Минфин настаивал, что это правило не касается случаев исключения из ЕГРЮЛ за недостоверность (по п.5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ от 08.08.2001).

По мнению ведомства, даже если контрагента исключили из ЕГРЮЛ, его долг никуда не списывается (письма от 02.04.2021 № 03-03-06/1/24533, от 27.01.2021 № 03-03-06/1/4667.

Сейчас позиция ведомства по этому вопросу смягчилась.

Если на организации, исключаемые из ЕГРЮЛ на основании пункта 5 статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ, распространяются правовые последствия, предусмотренные ГК РФ применительно к ликвидированным юрлицам, то можно признать дебиторскую задолженность безнадежной по основанию ликвидации.

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.07.2023 № 03-03-06/2/65088.

Аналогичное мнение и по кредиторской задолженности. Ее нужно списать в доходы.