Списание дебиторской задолженности

Минфин разрешил считать безнадежным сальдо расчетов с компанией, исключенной из ЕГРЮЛ

Безнадежная дебиторская задолженность идет в расходы, а безнадежная кредиторская – в доходы. Если контрагента уже нет (фирма ликвидирована), то задолженность его или перед ним – безнадежная.
43

Правовые последствия исключения недействующего юрлица из ЕГРЮЛ приравнены ГК РФ к его ликвидации

Но раньше Минфин настаивал, что это правило не касается случаев исключения из ЕГРЮЛ за недостоверность (по п.5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ от 08.08.2001).

По мнению ведомства, даже если контрагента исключили из ЕГРЮЛ, его долг никуда не списывается (письма от 02.04.2021 № 03-03-06/1/24533, от 27.01.2021 № 03-03-06/1/4667.

Сейчас позиция ведомства по этому вопросу смягчилась.

Если на организации, исключаемые из ЕГРЮЛ на основании пункта 5 статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ, распространяются правовые последствия, предусмотренные ГК РФ применительно к ликвидированным юрлицам, то можно признать дебиторскую задолженность безнадежной по основанию ликвидации.

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.07.2023 № 03-03-06/2/65088.

Аналогичное мнение и по кредиторской задолженности. Ее нужно списать в доходы.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Ведение бизнеса

    Как провести акцию в магазине

    Ни один магазин сегодня не существует без рекламных акций. И если раньше казалось, что маркетинг и реклама это удел крупных сетей, то сейчас даже магазинчики у дома проводят самые разные акции от «2=1» до скидочных карт и программ лояльности.

    Как провести акцию в магазине
    304
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Ведение бизнеса

    ABC-анализ: что это такое? И как провести ABC-анализ?

    Если у вашей компании большой ассортимент, то в какой-то момент у вас возникнут проблемы с ответом на вопрос: «А какие товары наиболее важные?». Помочь может ABC-анализ, который покажет, какие позиции дают наибольший вклад в выручку.

    ABC-анализ: что это такое? И как провести ABC-анализ?
    24
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

    Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

    919
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    ФСБУ Аренда

    Как отразить в учете аренду земельных участков

    Земельные участки — это особый вид активов. Саму землю не амортизируют, но при аренде арендатору, как правило, нужно амортизировать право пользования землей. Рассказываем об особенностях отражения аренды земли в бухгалтерском и налоговом учетах.

    Как отразить в учете аренду земельных участков
    334
    Логотип Aleftab2021
    Aleftab2021
    Оптимизация налогообложения

    Как не отравиться оптимизацией. На что налоговики обращают особое внимание

    Вот есть фраза такая знаменитая: не ошибается тот, кто ничего не делает. Я согласна и от себя добавлю: а тот, кто делает много, ошибается часто. Потом платит штрафы, устаёт от вызовов в налоговую, грустит, злится и обещает себе, что в следующий раз ваще ничего делать не будет! Но в следующий раз опять делает.

    Как не отравиться оптимизацией. На что налоговики обращают особое внимание
    22
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Свежие облигации: Ника на размещении

    Любители получать на орехи довольны, выходит второй выпуск «ореховых» облигаций, но на этот раз с привкусом дихлофоса. ВДО в полном смысле этого слова. Низкий рейтинг, высокая доходность, инвестиции в оборотный капитал.

    Свежие облигации: Ника на размещении
    27
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Налоговые проверки

    Основные аспекты осмотра и выемки, проводимых в рамках налоговой проверки. Что изымает налоговая

    Осмотр и выемку проводят как правило совместно с правоохранительными органами. По сути выемка — это обыск, потому как могут ломать двери, запоры, сейфы. Выемка стала ключевым элементом в сборе доказательной базы при установлении вины налогоплательщика.

    45
    Читать еще