«Сбер» запустил оплату несколькими счетами

Новый сервис от Сбербанка позволяет оплачивать покупки, когда средства есть, но они лежат на другой карте.

Сбербанк запустил сервис, который позволяет использовать сразу несколько счетов и карт для оплаты товаров и услуг. Об этом сказано в телеграм-канале «Сбера».

Мы первыми в стране разработали сервис оплаты несколькими счетами со СберКартой: скоро ей можно будет провести оплату сразу несколькими картами, платёжными счетами и даже кредитками, — говорится в сообщении.

Клиенты «Сбера» больше не окажутся в ситуации, когда на счете есть деньги, но их нельзя списать, потому что они лежат на другой карте. Тогда приходится переводить средства с одной карты на другую и заново проводить оплату.

Новый сервис позволит автоматически списать деньги с заранее выбранных запасных счетов.

Для этого нужно в приложении «Сбербанк Онлайн» настроить оплату с нескольких счетов, назначить главную карту и запасные.

Пока что оплата несколькими счетами тестируют сотрудники банка, но этой осенью сервис будет доступен всем клиентам «Сбера».