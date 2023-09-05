IT-компании

SAP прекращает сотрудничество с российскими промышленными компаниями

Компания отключит техническую поддержку своих решений для клиентов из России 31 декабря 2023 года.
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С 31 декабря 2023 года немецкий разработчик промышленного программного обеспечения SAP отключает поддержку российских партнеров. Об этом пишет «Коммерсант».

До истечения контрактов можно будет пользоваться только облачными сервисами компании.

Клиенты SAP уже начали переходить на техническую поддержку своих систем местным IT-компаниям. Одной из таких организаций может стать «Лаб СП», которую создали бывшие сотрудники SAP.

На начало 2022 года доля SAP на российском рынке достигала 60%. Эксперты издания рассказали, что полноценных аналогов немецкому IT-сервису пока что нет.

В марте 2022 года компания SAP официально объявила об уходе с рынка в России и в Беларуси.

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