❗❗❗ Утвердили контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль

Данные строк листа 02 декларации по налогу на прибыль должны соответствовать данным из приложений № 1 и № 2.

ФНС утвердила контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль (письмо от 01.09.2023 № КВ-4-3/11163@).

Проверят сроки уплаты, КБК, авансовые платежи, в том числе ежемесячные и по обособкам, право на льготные ставки и т. д.

Например, в 1 квартале ежемесячные авансовые платежи на следующий квартал должны быть равны сумме аванса за 1 квартал (строка 180 = строка 290). Если суммы не равны, придет требование с указанием а ошибку.

Перечень контрольных соотношений составлен отдельно для организаций, и отдельно – для филиалов.