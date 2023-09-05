Европейский медицинский центр перерегистрируется с Кипра в России

Компания будет располагаться в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.

Акционеры холдинговой компании Европейского медицинского центра (EMC) приняли решение о перерегистрации в России. Раньше холдинг находился в юрисдикции Кипра. Об этом сказано на сайте компании.

Повестка дня собрания включала вопросы о редомициляции Компании в Специальный административный район (СAP) остров Октябрьский Калининградской области Российской Федерации и внесении соответствующих изменений в устав компании, — говорится в сообщении.

Депозитарные расписки EMC с 15 июля 2021 года представлены на Московской бирже, листинг ценных бумаг сохранится.

На фоне новостей о переезде компании в САР, расписки на Мосбирже выросли в цене более чем на 7%. Это следует из графиков торговой площадки.

В 12:30 по мск стоимость ценных бумаг составила 1 007 рублей.

В сеть ЕМС входят шесть многопрофильных медицинских центров. Компания работает на рынке более 30 лет.

Недавно мы писали, что с начала 2023 года в САР переехали 87 компаний. Всего в российских офшорах уже 268 организаций.