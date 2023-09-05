Европейский медицинский центр перерегистрируется с Кипра в России

Акционеры холдинговой компании Европейского медицинского центра (EMC) приняли решение о перерегистрации в России. Раньше холдинг находился в юрисдикции Кипра. Об этом сказано на сайте компании.
Повестка дня собрания включала вопросы о редомициляции Компании в Специальный административный район (СAP) остров Октябрьский Калининградской области Российской Федерации и внесении соответствующих изменений в устав компании, — говорится в сообщении.
Депозитарные расписки EMC с 15 июля 2021 года представлены на Московской бирже, листинг ценных бумаг сохранится.
На фоне новостей о переезде компании в САР, расписки на Мосбирже выросли в цене более чем на 7%. Это следует из графиков торговой площадки.
В 12:30 по мск стоимость ценных бумаг составила 1 007 рублей.
В сеть ЕМС входят шесть многопрофильных медицинских центров. Компания работает на рынке более 30 лет.
Недавно мы писали, что с начала 2023 года в САР переехали 87 компаний. Всего в российских офшорах уже 268 организаций.
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