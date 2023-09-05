ЦБ не исключил повышение ключевой ставки 15 сентября

Банк России на предстоящем в сентябре заседании совета директоров может повысить ключевую ставку из-за повышенных проинфляционных рисков.

Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность», сообщает ТАСС.

Проинфляционные риски «остаются значительными», добавил он, не уточнив шаг увеличения ставки: это решение примет совет директоров. Цель Банка России — снизить темпы годовой инфляции до 4% в следующем году.

Напомним, последний раз ЦБ повысил ставку на внеочередном заседании 15 августа сразу с 8,5 до 12% годовых.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября.