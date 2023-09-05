Экономика России

ЦБ не исключил повышение ключевой ставки 15 сентября

Банк России на предстоящем в сентябре заседании совета директоров может повысить ключевую ставку из-за повышенных проинфляционных рисков.
24

Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность», сообщает ТАСС.

Проинфляционные риски «остаются значительными», добавил он, не уточнив шаг увеличения ставки: это решение примет совет директоров. Цель Банка России — снизить темпы годовой инфляции до 4% в следующем году.

Напомним, последний раз ЦБ повысил ставку на внеочередном заседании 15 августа сразу с 8,5 до 12% годовых.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября.

Комментарии

1
  • Логотип nlukina
    nlukina
    31 минуту назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    никогда такого не было, и вот опять

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип proffnalog
proffnalog
Налоговые проверки

Весомые доказательства необоснованной налоговой выгоды. Какие они? Вот пример

По необоснованной налоговой выгоде в НК есть статья 54.1. Обязанность по доказыванию необоснованности налоговой выгоды лежит на налоговом органе.

6
Логотип nlukina
nlukina
Обучение для бухгалтеров

⚡️Какие штрафы вас ждут, если вы не учтете изменения в воинском учете

С 1 октября серьезно измениться система отчетности по воинскому учету. Некоторые штрафы отменят, зато введут другие. Узнайте, к каким изменениям в законодательстве надо срочно готовиться.

⚡️Какие штрафы вас ждут, если вы не учтете изменения в воинском учете
167
Логотип Алина Шереметьева
Алина Шереметьева
Управление финансами

Финансовое планирование в бизнесе. Почему это важно?

И разным функциям предпринимательства нас обучали достаточно долго ( маркетинг, продажи, сервис, hr-навыки, а теперь пришло время познать функцию финансового планирования .

Финансовое планирование в бизнесе. Почему это важно?
21
Логотип Клерк
Клерк
Учет в строительстве

Что вы должны знать об учете незавершенного строительства, чтобы быть крутым бухгалтером

Строительство — штука сложная, но и платят за нее много. Как разобраться в специфике строительного учета и стать высокооплачиваемым профи? Ответим в этой статье.

Что вы должны знать об учете незавершенного строительства, чтобы быть крутым бухгалтером
1,5 тыс.
Поиск работы бухгалтеров

🔥Выбирайте лучшую работу с вакансиями дня от «Клерка»!

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

22
Логотип HOHORO
HOHORO
Личные финансы

Топ идей: как получить пассивный доход в 2023 году 

Наверняка вы хоть раз в жизни задумывались о том, как заработать больше денег. Но совмещать несколько работ часто не получается – не хватает времени и сил. Однако из любой ситуации можно найти выход, например, найти источник пассивного дохода. Расскажем, как это сделать. 

Топ идей: как получить пассивный доход в 2023 году 
153
Логотип QIWI Business
QIWI Business
Онлайн-кассы

Как интернет-магазину зарегистрировать кассу: пошаговая инструкция

Перед тем как начать пользоваться онлайн-кассой, её нужно поставить на учёт в налоговой. Порядок регистрации ККТ одинаковый, и для интернет-магазина, и для стационарной торговой точки. Разберём, как и какими способами можно поставить на учёт в ФНС онлайн-кассу и что нужно учесть при этом.

Как интернет-магазину зарегистрировать кассу: пошаговая инструкция
460
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

956
Читать еще