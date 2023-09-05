В ЦБ указали на влияние повышенного объема импорта на курс рубля

На курс рубля продолжает влиять повышенный объем импорта, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, пишет Forbes.

«На текущий момент на курс существенно влияет динамика импорта, спрос на который поддерживается расширением кредитования и внутреннего спроса», — сказал Заботкин.

Рубль слабел все минувшее лето и в середине августа обновил минимумы к доллару и евро с марта 2022 года. На фоне этого ЦБ отказался от закупки валюты в рамках бюджетного правила и внепланово поднял ключевую ставку до 12%.

Банк России не раз говорил, что решающим фактором в ситуации с ослаблением курса рубля выступает динамика экспорта и импорта: стоимость экспорта снижается, а импорта — растет.