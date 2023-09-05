Курсы валют

В ЦБ указали на влияние повышенного объема импорта на курс рубля

Банк России: рубль слаб из-за высокого спроса на импорт, который поддерживают кредитами.
9

На курс рубля продолжает влиять повышенный объем импорта, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, пишет Forbes.

«На текущий момент на курс существенно влияет динамика импорта, спрос на который поддерживается расширением кредитования и внутреннего спроса», — сказал Заботкин.

Рубль слабел все минувшее лето и в середине августа обновил минимумы к доллару и евро с марта 2022 года. На фоне этого ЦБ отказался от закупки валюты в рамках бюджетного правила и внепланово поднял ключевую ставку до 12%.

Банк России не раз говорил, что решающим фактором в ситуации с ослаблением курса рубля выступает динамика экспорта и импорта: стоимость экспорта снижается, а импорта — растет.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Налоговые проверки

    Весомые доказательства необоснованной налоговой выгоды. Какие они? Вот пример

    По необоснованной налоговой выгоде в НК есть статья 54.1. Обязанность по доказыванию необоснованности налоговой выгоды лежит на налоговом органе.

    6
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ⚡️Какие штрафы вас ждут, если вы не учтете изменения в воинском учете

    С 1 октября серьезно измениться система отчетности по воинскому учету. Некоторые штрафы отменят, зато введут другие. Узнайте, к каким изменениям в законодательстве надо срочно готовиться.

    ⚡️Какие штрафы вас ждут, если вы не учтете изменения в воинском учете
    167
    Логотип Алина Шереметьева
    Алина Шереметьева
    Управление финансами

    Финансовое планирование в бизнесе. Почему это важно?

    И разным функциям предпринимательства нас обучали достаточно долго ( маркетинг, продажи, сервис, hr-навыки, а теперь пришло время познать функцию финансового планирования .

    Финансовое планирование в бизнесе. Почему это важно?
    21
    Логотип Клерк
    Клерк
    Учет в строительстве

    Что вы должны знать об учете незавершенного строительства, чтобы быть крутым бухгалтером

    Строительство — штука сложная, но и платят за нее много. Как разобраться в специфике строительного учета и стать высокооплачиваемым профи? Ответим в этой статье.

    Что вы должны знать об учете незавершенного строительства, чтобы быть крутым бухгалтером
    1,5 тыс.
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Выбирайте лучшую работу с вакансиями дня от «Клерка»!

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    22
    Логотип HOHORO
    HOHORO
    Личные финансы

    Топ идей: как получить пассивный доход в 2023 году 

    Наверняка вы хоть раз в жизни задумывались о том, как заработать больше денег. Но совмещать несколько работ часто не получается – не хватает времени и сил. Однако из любой ситуации можно найти выход, например, найти источник пассивного дохода. Расскажем, как это сделать. 

    Топ идей: как получить пассивный доход в 2023 году 
    153
    Логотип QIWI Business
    QIWI Business
    Онлайн-кассы

    Как интернет-магазину зарегистрировать кассу: пошаговая инструкция

    Перед тем как начать пользоваться онлайн-кассой, её нужно поставить на учёт в налоговой. Порядок регистрации ККТ одинаковый, и для интернет-магазина, и для стационарной торговой точки. Разберём, как и какими способами можно поставить на учёт в ФНС онлайн-кассу и что нужно учесть при этом.

    Как интернет-магазину зарегистрировать кассу: пошаговая инструкция
    460
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

    Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

    956
    Читать еще