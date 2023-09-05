По фиксированным взносам на УСН с объектом «доходы минус расходы» ничего не изменилось

Теперь ИП на УСН могут уменьшать налог на фиксированные взносы без их уплаты. Эта поправка в НК РФ касается только УСН «доходы».

На доходно-расходной УСН ничего не менялось

Поправки, внесенные Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ, касаются только УСН «доходы».

Такое разъяснение дает ФНС в своем Telegram-чате.

Добавим, что для УСН «доходы минус расходы» порядок учета взносов такой: они включаются в расходы по мере их уплаты.

То есть, ИП на УСН «доходы» может уменьшить налог на фиксированные взносы, не уплачивая их. А ИП на УСН «доходы минус расходы» может принять в расходы фиксированные взносы только в момент их уплаты.