УСН

По фиксированным взносам на УСН с объектом «доходы минус расходы» ничего не изменилось

Теперь ИП на УСН могут уменьшать налог на фиксированные взносы без их уплаты. Эта поправка в НК РФ касается только УСН «доходы».
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На доходно-расходной УСН ничего не менялось

Поправки, внесенные Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ, касаются только УСН «доходы».

Такое разъяснение дает ФНС в своем Telegram-чате.

Добавим, что для УСН «доходы минус расходы» порядок учета взносов такой: они включаются в расходы по мере их уплаты.

То есть, ИП на УСН «доходы» может уменьшить налог на фиксированные взносы, не уплачивая их. А ИП на УСН «доходы минус расходы» может принять в расходы фиксированные взносы только в момент их уплаты.

Комментарии

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