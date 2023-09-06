Маркетплейсы

Ozon зарегистрирует свои фирменные цвета в качестве товарного знака

Компания подала заявку в Роспатент, чтобы защитить права маркетплейса на фирменную сине-розовую «зебру».
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Маркетплейс Ozon собирается зарегистрировать в качестве отдельного товарного знака паттерн из своих фирменных цветов, которые используются на пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на базу Роспатента.

В компании считают, что регистрация своего узора «поможет защитить права на бренд-материалы».

Ozon использует фирменные синий и розовый цвета для оформления своих ПВЗ, на пакетах и автомобилях курьеров.

24 августа 2023 года Ozon также подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипов компании с обводкой в виде узора «зебра».

Недавно мы писали, что больше 11 тысяч фишинговых сайтов маскируются под Ozon.

Комментарии

1
  • Логотип Александр42
    Александр42
    4 минуты назад

    Александр @42

    Когда они наведут порядок с доставкой? Совсем испортились, от былого уровня ничего не соталось, коме этих сине-розовых зерб.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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