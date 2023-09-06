Ozon зарегистрирует свои фирменные цвета в качестве товарного знака

Маркетплейс Ozon собирается зарегистрировать в качестве отдельного товарного знака паттерн из своих фирменных цветов, которые используются на пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на базу Роспатента.
В компании считают, что регистрация своего узора «поможет защитить права на бренд-материалы».
Ozon использует фирменные синий и розовый цвета для оформления своих ПВЗ, на пакетах и автомобилях курьеров.
24 августа 2023 года Ozon также подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипов компании с обводкой в виде узора «зебра».
Недавно мы писали, что больше 11 тысяч фишинговых сайтов маскируются под Ozon.
Комментарии1
Александр @42
Когда они наведут порядок с доставкой? Совсем испортились, от былого уровня ничего не соталось, коме этих сине-розовых зерб.