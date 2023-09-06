В Москве отмечается тренд на альтернативные формы занятости

Чаще всего москвичи ведут свой бизнес в сфере услуг, креативных индустриях или на маркетплейсах.

С начала 2020 года более 42 тыс. горожан стали самозанятыми и открыли свое дело при поддержке службы занятости населения, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Чаще всего москвичи ведут свой бизнес в сфере услуг, креативных индустриях или на маркетплейсах, пишет РБК.

По словам вице-мэра, в последние три года в Москве отмечается устойчивый тренд на альтернативные формы занятости. Еще одна характерная тенденция среди горожан, которые работают на себя, — мультизанятость.

Заммэра добавила, что служба занятости активно поддерживает предпринимательские инициативы москвичей. В центрах «Моя работа» и «Моя карьера» созданы специальные программы для успешного бизнес-старта при поддержке наставников.

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