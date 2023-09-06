Минфин собирается разблокировать активы на 100 млрд рублей до конца 2023 года

Министерство хочет обменять заблокированные активы иностранцев на замороженные ценные бумаги российских инвесторов. Сначала разблокируют инвестиционные портфели до 100 тысяч рублей.

Активы частных инвесторов в замороженных европейских депозитариях могут быть разблокированы уже до конца 2023 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.

На первом этапе Минфин планирует разморозить ценные бумаги стоимостью в 100 млрд рублей.

В первую очередь разблокируют счета инвесторов с портфелями до 100 тыс. рублей.

Министерство создаст условия, чтобы заблокированными активами россиян можно было обменяться с иностранцами, у которых есть ценные бумаги, замороженные на территории РФ.

Министр финансов Антон Силуанов 22 августа 2023 года сказал, что сейчас заблокированы активы более 3,5 млн россиян на сумму 1,5 трлн рублей.

В июне 2022 года Евросоюз внес в санкционный список Национальный расчетный депозитарий (НРД). После чего счета НРД и многих российских инвесторов были заблокированы в Euroclear и Clearstream.

В ответ Центробанк запретил иностранцам из «недружественных» стран выводить средства из российских активов. Эти деньги хранятся на особых счетах типа «С». На начало ноября 2022 года на таких счетах было 280 млрд рублей.