Минкульт предложил расширить льготы по налогу на прибыль

Минкультуры разработало меры по стимулированию активности в отрасли анимационного кино. В связи с этим предлагается внести поправки в НК РФ, которые устанавливают ставку по налогу на прибыль для анимационных компаний в размере 3%. Уведомление о подготовке соответствующих поправок в НК РФ опубликовано на Едином портале. Новые нормы могут вступить в силу с 1 января 2024 года.

В настоящее время для организаций кинематографии установлена ставка налога на прибыль в размере 20% по общей системе налогообложения. В Минкультуры отмечают, что в текущей экономической и внешнеполитической ситуации необходимо сохранить кадровую и технологическую базу анимационной отрасли, а также обеспечить постепенный рост объемов производства российской анимации.

Напомним, в мае этого года председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм», председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Юлиана Слащева предложила «уравнять анимацию со сферой IT» и снизить налог на прибыль до 3%.

Подробно разберем вопросы по налогу на прибыль на вебинаре Самые частые ошибки в декларациях по НДС и налогу на прибыль. Который пройдет 19 сентября в 15:00 по Москве.

Спикер вебинара Полякова Марина, консультант по налогообложению и бухгалтерскому учету, эксперт журнала ФНС России «Налоговая политика и практика» расскажет про:

1. Ошибки в налоговых декларациях.

2. Ошибки в декларации по НДС.

3. Ошибки в декларации по налогу на прибыль.

Прямо сейчас записаться на вебинар можно бесплатно! Не упустите шанс!

Записаться на вебинар