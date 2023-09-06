🍂 Сентябрь – время учиться! «Клерк» дарит скидки до 77% на курсы повышения квалификации для бухгалтеров. Успейте до 7 сентября!

До 7 сентября включительно отдаем курсы повышения квалификации со скидкой до 77%:
1. «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».
Уметь настраивать и вести управленку — значит быть полезным для руководителей.
✔ Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании.
✔ Поможете улучшить бизнес и дадите руководителям правильные управленческие решения.
✔ Получите официальное удостоверение на 140 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Цена — 4 990 ₽
21 990 ₽.
2. «Семь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация»
После курса вызабудете о претензиях от налоговиков, начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете.
✔ Научитесь работать со всеми ФСБУ без штрафов.
✔ Получите официальное удостоверение на 144 ак. часа. Внесем его в госреестр ФИС ФРДО, оригинал отправим вам по почте.
✔ Сможете изменить учетную политику под новые правила бухучета.
Цена — 4 990 ₽
18 900 ₽.
Старт нового потока — уже 11 сентября.
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