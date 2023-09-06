Налоговый мониторинг

В налоговом мониторинге хотят участвовать еще 129 компаний

ФНС ожидает, что в 2024 году на налоговом мониторинге будет 570 организаций.
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В 2024 году в налоговый мониторинг планируют вступить 129 компаний. Об этом сказано на сайте ФНС.

1 сентября 2023 года завершилась заявочная кампания на участие с 2024 года в налоговом мониторинге.

Мы ожидаем, что к 2026 году их общее число приблизится к одной тысяче. Такой интерес бизнеса связан с рядом преимуществ, которые отмечают большинство компаний: сокращение издержек, отсутствие выездных проверок, открытый диалог с налоговым органом, снижение рисков и исключение налоговых неопределенностей, — сказала начальник управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова.

Большинство заявок подали крупные представители нефтеперерабатывающей, энергетической и торговой областей.

Средний бизнес подал 98 заявлений на вступление в налоговый мониторинг. Это стало возможным после того, как снизили суммовые критерии.

Чтобы перейти на мониторинг нужно соответствовать следующим критериям:

  • общая сумма налогов за год более 100 млн рублей;

  • выручка и стоимость чистых активов больше 1 млрд рублей.

ФНС до 1 ноября рассмотрит заявки и примет решение о проведении налогового мониторинга или об отказе в нем.

Отказать могут по причине нехватки нужных документов, нарушения условий п. 3 ст. 105.26 НК, а также из-за несоответствия требованиям регламента.

Налоговая ожидает, что в 2024 году в мониторинге будут участвовать на 25% компаний больше, а именно — 570 организаций.

Комментарии

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