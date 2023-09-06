Какие реквизиты должны быть в первичных документах на УСН

Расходы упрощенцев должны быть экономически оправданными и документально оформленными. В первичных документах должны быть обязательные реквизиты.

Какие – описано в пункте 2 статьи 9 от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухучете».

Это такие реквизиты:

наименование документа;

дата составления;

наименование компании;

содержание факта хозяйственной жизни;

величина натурального и денежного измерения;

наименование должности ответственного лица;

ФИО и подпись ответственного лица.

К первичным документам, подтверждающим произведенные расходы, относятся, в том числе:

платежные документы (платежное поручение, выписка банка по операциям на расчетном счете;

иные документы (товарные чеки, квитанции).

Такое разъяснение дает УФНС по г. Москве от 21.08.2023 № 16-17/095445@.

Вообще, вопрос звучал так: можно ли при УСН принять расходы по кассовым чекам, где не указан покупатель (платил подотчетник)?

Налоговики заявили, что не обязаны отвечать на вопрос по УСН «доходы минус расходы», который им задала консалтинговая компания, применяющая УСН «доходы». Но все-такие некоторые разъяснения общего плана дали.

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