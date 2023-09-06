В отелях разрешат зарегистрироваться удаленно и по загранпаспорту

Туристы сэкономят время и деньги на регистрации в гостиницах. Все средства размещения будут классифицированы, а нелегальные гостевые дома запретят рекламировать.

Минэкономразвития собирается разрешить регистрацию в российских отелях по загранпаспорту и удаленно. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова.

Туристы смогут сократить временные и финансовые издержки, которые возникают при сканировании паспорта и других документов во время регистрации.

Помимо этого, министерство будет регулировать круизную деятельность как туроператорскую. Каюты приравняют к гостиничным номерам. Это позволит бизнесу пользоваться налоговыми привилегиями, которые есть в туристической отрасли.

Обновят и отраслевой закон для гостиниц. Будет нужна обязательная классификация всех средств размещения.

Агрегаторы не смогут рекламировать и продавать брони в нелегальные гостевые дома, которые не входят в классификацию.