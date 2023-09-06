В отелях разрешат зарегистрироваться удаленно и по загранпаспорту

Минэкономразвития собирается разрешить регистрацию в российских отелях по загранпаспорту и удаленно. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова.
Туристы смогут сократить временные и финансовые издержки, которые возникают при сканировании паспорта и других документов во время регистрации.
Помимо этого, министерство будет регулировать круизную деятельность как туроператорскую. Каюты приравняют к гостиничным номерам. Это позволит бизнесу пользоваться налоговыми привилегиями, которые есть в туристической отрасли.
Обновят и отраслевой закон для гостиниц. Будет нужна обязательная классификация всех средств размещения.
Агрегаторы не смогут рекламировать и продавать брони в нелегальные гостевые дома, которые не входят в классификацию.
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