Налоги, взносы, пошлины

Швецов предложил создать единую налоговую базу для финансовых инструментов

Председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов предложил создать единую налоговую базу по всем финансовым инструментам для частных инвесторов.
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Необходимо создать для физических лиц единую налоговую базу по всем инструментам, сообщил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, пишет РБК.

Швецов обратил внимание на регуляторные барьеры, связанные с использованием разных инструментов: от цифровых финансовых активов (ЦФА) до драгметаллов. Он отметил, что по некоторым из них в России разные налоговые базы. Поэтому надо подумать о единой налоговой базе, чтобы люди, когда делают инвестиционный портфель, «не заморачивались» насчет особенностей налогообложения.

По словам Швецов сейчас созрела необходимость в создании единой налоговой базы в связи с появлением цифровых финансовых активов и более активного вовлечения населения в торговлю драгоценными металлами.


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