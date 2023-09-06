Швецов предложил создать единую налоговую базу для финансовых инструментов

Необходимо создать для физических лиц единую налоговую базу по всем инструментам, сообщил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, пишет РБК.
Швецов обратил внимание на регуляторные барьеры, связанные с использованием разных инструментов: от цифровых финансовых активов (ЦФА) до драгметаллов. Он отметил, что по некоторым из них в России разные налоговые базы. Поэтому надо подумать о единой налоговой базе, чтобы люди, когда делают инвестиционный портфель, «не заморачивались» насчет особенностей налогообложения.
По словам Швецов сейчас созрела необходимость в создании единой налоговой базы в связи с появлением цифровых финансовых активов и более активного вовлечения населения в торговлю драгоценными металлами.
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