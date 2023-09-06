Минфину все равно, где компания возьмет деньги на уплату ЕНП

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.06.2023 № 03-07-11/58607.
Ситуация такая: Компания заключила госконтракт на строительство и получила аванс по нему. Этот аванс подлежат казначейскому сопровождению и являются целевыми. Компания просила заказчика дать разрешение на уплату из этих денег налогов (НДС), но получила отказ.
Минфин в своем письме рассказал, как сейчас платят налоги на ЕНС и сообщил, что положения НК РФ не определяют источники, за счет которых налогоплательщиком исполняется обязанность по уплате налогов, в том числе НДС.
При этом Минфин уточнил, что вопросы, связанные с порядком расходования средств, подлежащих казначейскому сопровождению, относятся к компетенции Казначейства.
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