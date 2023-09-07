🎓 Вебинар: Как, оставаясь в Excel, решать задачи растущего бизнеса. Уже сегодня в 11:00 мск!

Расскажем, как компании могут автоматизировать бизнес-процессы в Excel.

Автоматизация финансового планирования помогает увидеть проблемы компании и найти ключевые точки роста. Правда, не всегда полный переход на специализированные системы для управления финансами может полностью закрыть все потребности бизнеса.

Дмитрий Носков, исполнительный директор Intapplex, эксперт по внедрению финансово-аналитических систем, расскажет о том, как упростить полную автоматизацию финансов и сохранить гибкость учета и планирования всех бизнес-процессов.

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На вебинаре рассмотрим:

Проблемы, с которыми сталкивается бизнес при ведении учета, бюджетирования и планирования в Excel Варианты решения проблем планирования и учета. Обзор систем планирования и учета. Почему оставаться в Excel часто более эффективно, чем полностью переходить на новую систему планирования и учета? Кейсы крупных компаний, ведущих часть отчетности в Excel Обзор современных решений для бизнес-аналитики на Excel Обсуждение кейсов участников вебинара.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!