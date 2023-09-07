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Маркировка товаров

Магазины будут блокировать продажу просрочки

Нельзя будет продавать просроченные продукты, нелегальные товары и табак с нарушением разрешенной цены.
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Минпромторг подготовил проект постановления, по которому магазины будут обязаны блокировать продажу просроченных и нелегальных продуктов. Об этом пишет «RG.RU».

На кассе не получится пробить товар с истекшим сроком годности, а также если код его маркировки отсутствует в системе, товар был выведен из оборота или не был введен в оборот, заблокирован уполномоченным органом.

Заблокируют и продажу табачной продукции с нарушением разрешенной цены.

Узнайте больше о том, как онлайн-кассы будут блокировать продажу просроченной продукции.

Запрет для магазинов будет вводиться в несколько этапов с учетом особенностей товарных групп и готовых технологических решений.

Например, некоторые товары уже можно проверить в системе «Честный ЗНАК».

Первый этап блокировок планируют начать уже весной 2024 года.

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Комментарии

4
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 15 минут назад

    Главный бухгалтер

    и сколько это будет стОить?

    внедрение и дальнейшее текущее содержание с периодическим обновлением??

    Минпромторг подготовил...

    откровенный вопрос можно?

    это он о чьих интересах сейчас заботится?

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 11 минут назад

    Главный бухгалтер

    из статьи на РГ

    В Минпромторге уточнили, что документ был разработан по результатам добровольного эксперимента по блокировке просроченных товаров на кассе с помощью маркировки "Честный знак", который проводился с 1 февраля до 1 августа 2023 года.

    Аппять добровольно???

    да что ж такое то?? никого ничего не надо заставлять делать! Во времена настали! все всё хотят делать сами! Сами требуют что бы им узаконили!!! 

    Видимо, и штрафы все требуют!!! 

    "

    - Правда, Ольга Николаевна?

    - Да, Иван Степанович....

    " (с) 

  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 6 минут назад

    Чтобы блокировать просрочку надо чтобы кто то внес срок годности в "Честный знак"... Но кто ? Производитель/импортер  или продавец? 

    • Логотип IriEro
      IriEro 2 минуты назад

      Ирина

      Честный производитель

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