Магазины будут блокировать продажу просрочки

Нельзя будет продавать просроченные продукты, нелегальные товары и табак с нарушением разрешенной цены.

Минпромторг подготовил проект постановления, по которому магазины будут обязаны блокировать продажу просроченных и нелегальных продуктов. Об этом пишет «RG.RU».

На кассе не получится пробить товар с истекшим сроком годности, а также если код его маркировки отсутствует в системе, товар был выведен из оборота или не был введен в оборот, заблокирован уполномоченным органом.

Заблокируют и продажу табачной продукции с нарушением разрешенной цены.

Узнайте больше о том, как онлайн-кассы будут блокировать продажу просроченной продукции.

Запрет для магазинов будет вводиться в несколько этапов с учетом особенностей товарных групп и готовых технологических решений.

Например, некоторые товары уже можно проверить в системе «Честный ЗНАК».

Первый этап блокировок планируют начать уже весной 2024 года.