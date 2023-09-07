Магазины будут блокировать продажу просрочки

Минпромторг подготовил проект постановления, по которому магазины будут обязаны блокировать продажу просроченных и нелегальных продуктов. Об этом пишет «RG.RU».
На кассе не получится пробить товар с истекшим сроком годности, а также если код его маркировки отсутствует в системе, товар был выведен из оборота или не был введен в оборот, заблокирован уполномоченным органом.
Заблокируют и продажу табачной продукции с нарушением разрешенной цены.
Узнайте больше о том, как онлайн-кассы будут блокировать продажу просроченной продукции.
Запрет для магазинов будет вводиться в несколько этапов с учетом особенностей товарных групп и готовых технологических решений.
Например, некоторые товары уже можно проверить в системе «Честный ЗНАК».
Первый этап блокировок планируют начать уже весной 2024 года.
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Комментарии4
Главный бухгалтер
и сколько это будет стОить?
внедрение и дальнейшее текущее содержание с периодическим обновлением??
откровенный вопрос можно?
это он о чьих интересах сейчас заботится?
Главный бухгалтер
из статьи на РГ
Аппять добровольно???
да что ж такое то?? никого ничего не надо заставлять делать! Во времена настали! все всё хотят делать сами! Сами требуют что бы им узаконили!!!
Видимо, и штрафы все требуют!!!
"
- Правда, Ольга Николаевна?
- Да, Иван Степанович....
" (с)
Чтобы блокировать просрочку надо чтобы кто то внес срок годности в "Честный знак"... Но кто ? Производитель/импортер или продавец?
Ирина
Честный производитель