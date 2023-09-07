Каждая вторая женщина до 25 лет хотела бы открыть свой бизнес

66% опрошенных заявили, что у мужчин и женщин одинаковые шансы добиться успеха в предпринимательской деятельности.

Каждая вторая женщина 18-25 лет собирается заняться предпринимательством в ближайшие несколько лет. Об этом сказано в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сейчас у 5% женщин есть собственный бизнес, чаще предпринимательскую деятельность ведет молодое поколение от 25 до 34 лет.

Среди 18-24-летних показатель достигает 46%, практически каждая вторая хочет заняться бизнесом в ближайший год или несколько. До 45 лет он остается на уровне 20-25%, а после падает до 5% в группе 45-59-летних и 1% в старшей когорте, — говорится в исследовании.

66%опрошенных уверены, что у мужчин и женщин сегодня одинаковые шансы стать успешными бизнесменами. 24% отметили, что мужчинам проще вести свое дело, а 5% проголосовали за женщин.

38% участников опроса считают, что пол не влияет на направленность бизнеса. Тогда как 48% выделяют чисто «женские» сферы занятости. К ним отнесли косметологию, салоны красоты, парикмахерские и магазины с косметикой и парфюмерией.

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