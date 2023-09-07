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Интернет и IT

Путин поручил выделить льготы для производителей комплектующих к суперкомпьютерам

Ученым, а также малым и средним технологическим компаниям планируют выделить гранты для создания и развития сложных нейросетей.
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Президент Владимир Путин поручил правительству предоставить льготы отечественным производителям комплектующих для суперкомпьютеров. Об этом сказано на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе посредством установления льгот и преференций для российских производителей комплектующих изделий к суперкомпьютерам, — говорится в списке поручений.

Кабмин должен создать гранты для ученых, а также для малых и средних технологических компаний, чтобы они могли использоваться суперкомпьютеры для создания сложных нейросетей.

Государство планирует поддержать исследовательские центры, которые пишут образовательные программы для подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Они должны создавать большие языковые модели.

Путин поставил перед правительством еще одну задачу – разграничить ответственность за создание и использование сложный нейросетей и технологий ИИ.

О результатах работы кабмин отчитается 1 декабря 2023 года.

Комментарии

2
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    52 минуты назад

    Борис МальцевКлерк

    А че за суперкомпьютеры то? 

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 50 минут назад

      Нет

      А че за суперкомпьютеры то? 

      Электроника Б3-34 ?

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