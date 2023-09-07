Путин поручил выделить льготы для производителей комплектующих к суперкомпьютерам

Президент Владимир Путин поручил правительству предоставить льготы отечественным производителям комплектующих для суперкомпьютеров. Об этом сказано на сайте Кремля.
Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе посредством установления льгот и преференций для российских производителей комплектующих изделий к суперкомпьютерам, — говорится в списке поручений.
Кабмин должен создать гранты для ученых, а также для малых и средних технологических компаний, чтобы они могли использоваться суперкомпьютеры для создания сложных нейросетей.
Государство планирует поддержать исследовательские центры, которые пишут образовательные программы для подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Они должны создавать большие языковые модели.
Путин поставил перед правительством еще одну задачу – разграничить ответственность за создание и использование сложный нейросетей и технологий ИИ.
О результатах работы кабмин отчитается 1 декабря 2023 года.
Комментарии2
Борис МальцевКлерк
А че за суперкомпьютеры то?
Нет
Электроника Б3-34 ?