Путин поручил выделить льготы для производителей комплектующих к суперкомпьютерам

Ученым, а также малым и средним технологическим компаниям планируют выделить гранты для создания и развития сложных нейросетей.

Президент Владимир Путин поручил правительству предоставить льготы отечественным производителям комплектующих для суперкомпьютеров. Об этом сказано на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе посредством установления льгот и преференций для российских производителей комплектующих изделий к суперкомпьютерам, — говорится в списке поручений.

Кабмин должен создать гранты для ученых, а также для малых и средних технологических компаний, чтобы они могли использоваться суперкомпьютеры для создания сложных нейросетей.

Государство планирует поддержать исследовательские центры, которые пишут образовательные программы для подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Они должны создавать большие языковые модели.

Путин поставил перед правительством еще одну задачу – разграничить ответственность за создание и использование сложный нейросетей и технологий ИИ.

О результатах работы кабмин отчитается 1 декабря 2023 года.