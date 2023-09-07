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ЕНП (единый налоговый платеж)

🔄 Резерв на ЕНС снимают рано утром 28 числа. Для его восстановления нужно новое заявление

При желании можно зарезервировать какие-то налоги – перенести их с сальдо ЕНС в отложенную переплату. Но имейте в виду, что резерв «распотрошат», если остальные налоги вы платите строго в срок – 28 числа.
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Дело в том, что списание с ЕНС в бюджет происходит с утра пораньше 28 числа, а поступления денег на ЕНС, которые вы перечислили 28 числа, отражаются позже.

О таком положении дел рассказывают в нашем форуме.

ИП на УСН «доходы минус расходы» уплатил фиксированные взносы и как говорится, от греха подальше, зарезервировал их. Эти взносы он включил в расходы по УСН в 1 и 2 квартале.

Однако 28 июля рано утром налоговики начали списывать с ЕНС другие налоги. Денег на сальдо не оказалось, так как они в это время проделывали путь с расчетного счета через Тулу на ЕНС. Не найдя денег на ЕНС, налоговики сняли их с резерва.

Затем 28 числа вечером деньги на ЕНС поступили, но восстанавливать резерв ФНС не обязана, поэтому эти деньги остались на сальдо ЕНС.

Теперь если этот ИП хочет держать фиксированные взносы в резерве, он должен снова подать заявление на зачет.

Но если он 27 сентября не пополнит свой ЕНС, то 28.09 утром его резерв снова расформируют и 29.09 надо будет снова подавать заявление на зачет. И так каждый месяц 28 числа.

Напомним, уплата фиксированных взносов теперь не имеет значения для УСН «доходы». Доходно-расходным упрощенцам по-прежнему надо сначала уплатить взносы и только потом брать их на расходы.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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