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Банки

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2024-го.
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ЦБ продлил ограничения на снятие иновалюты со счетов до 9 марта 2024 года. Сообщил регулятор на своем сайте.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Компаниям-нерезидентам выдача наличныхв долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2024 годане производится, по другим валютам ограничений нет. Компании-резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов.

Комментарии

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