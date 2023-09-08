Центробанк еще на полгода продлил валютные ограничения

Ограничение на снятие наличной валюты продлятся до 9 марта 2024 года.

Банк России до 9 марта 2024 года продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность, — говорится в сообщении Центробанка.

Средства со счета можно снять в рублях без ограничений. Деньги, размещенные на счетах до 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на момент выдачи.

Еще полгода банки будут брать комиссию с клиентов при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Также в рублях будут выдавать валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки. Сумма снятия не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ.

Юрлица-нерезиденты до 9 марта 2024 не смогут получить средства в наличных долларах, евро, фунтах стерлингов и в японских иенах.

Компании-резиденты РФ могут получить наличную валюту только для оплаты командировок по установленным законом нормативам.

Для других валют ограничений нет.