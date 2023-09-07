По старым радиоэлектронным ОС с этого года можно ускорить амортизацию

Их обозначил Минфин в письме от 11.07.2023 № 03-03-06/1/64410.
Норма заработала с 01.01.2023 и действует для основных средств, включенных на дату их ввода в эксплуатацию в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
То есть, важно присутствие в реестре на дату ввода в эксплуатацию. Если потом это ОС исключили из этого реестра – это уже не важно.
Еще один неясный момент по дате ввода в эксплуатацию – если она была до 01.01.2023 (то есть до того, как заработали поправки в НК РФ).
Минфин сказал, что это не имеет значения. Если ОС на дату ввода (до 2023) уже было в реестре, то можно применять повышающий коэффициент к амортизации с 2023 года.
Но это надо закрепить в учетной политике.
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