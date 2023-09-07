По старым радиоэлектронным ОС с этого года можно ускорить амортизацию

ОС в виде радиоэлектронной продукции можно амортизировать с повышающим коэффициентом (до 3). Но есть ряд условий и нюансов.

Их обозначил Минфин в письме от 11.07.2023 № 03-03-06/1/64410.

Норма заработала с 01.01.2023 и действует для основных средств, включенных на дату их ввода в эксплуатацию в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

То есть, важно присутствие в реестре на дату ввода в эксплуатацию. Если потом это ОС исключили из этого реестра – это уже не важно.

Еще один неясный момент по дате ввода в эксплуатацию – если она была до 01.01.2023 (то есть до того, как заработали поправки в НК РФ).

Минфин сказал, что это не имеет значения. Если ОС на дату ввода (до 2023) уже было в реестре, то можно применять повышающий коэффициент к амортизации с 2023 года.

Но это надо закрепить в учетной политике.