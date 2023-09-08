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Вебинары для бухгалтеров

🎓 Вебинар. Все о работе на патенте: типичные ошибки бухгалтеров и ИП. 20 сентября в 11:00 мск

Патент — одна из самых простых систем налогообложения для ИП. Разберитесь в правилах ее применения.
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Патентная система удобнее многих других систем налогообложения. Но надо четко понимать кто может применять ПСН, как работать на патенте, с какими режимами можно совмещать. На вебинаре расскажем все про патентную систему налогообложения.

Спикер вебинара Ирина Гамова — практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Успейте приобрести вебинар со скидкой 79%, всего за 399 рублей!

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На вебинаре разберем:

  • Кто может применять патент. Как подобрать. Какие есть ограничения

  • Какую отчетность ведут на патентной системе.

  • Можно ли отказаться от патента.

  • Как сэкономить на оплате патента.

  • Совмещении режимов при одном виде деятельности.

  • Особенности применения патента в общественном питании и грузоперевозках.

  • Как закрыть 9 месяцев без ошибок.

  • Бонус от спикера: Чек лист «Как закрыть 9 месяцев без ошибок».

Ждем Вас на вебинаре 20 сентября в 11:00 мск!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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