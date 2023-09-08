🎓 Вебинар. Все о работе на патенте: типичные ошибки бухгалтеров и ИП. 20 сентября в 11:00 мск

Патент — одна из самых простых систем налогообложения для ИП. Разберитесь в правилах ее применения.

Патентная система удобнее многих других систем налогообложения. Но надо четко понимать кто может применять ПСН, как работать на патенте, с какими режимами можно совмещать. На вебинаре расскажем все про патентную систему налогообложения.

Спикер вебинара Ирина Гамова — практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Успейте приобрести вебинар со скидкой 79%, всего за 399 рублей!

Купить вебинар

На вебинаре разберем:

Кто может применять патент. Как подобрать. Какие есть ограничения

Какую отчетность ведут на патентной системе.

Можно ли отказаться от патента.

Как сэкономить на оплате патента.

Совмещении режимов при одном виде деятельности.

Особенности применения патента в общественном питании и грузоперевозках.

Как закрыть 9 месяцев без ошибок.

Бонус от спикера: Чек лист «Как закрыть 9 месяцев без ошибок».

Ждем Вас на вебинаре 20 сентября в 11:00 мск!