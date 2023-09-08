VK адаптирует RuStore под ОС «Аврора» до конца 2023 года

Компания VK собирается до конца года адаптировать отечественный магазин мобильных приложений RuStore для российской операционной системы (ОС) «Аврора». Об этом пишет «ТАСС».
RuStore планируется адаптировать под ОС «Аврора». Рассчитываем сделать это до конца текущего года, — сказали в VK.
Магазин RuStore запустили в мае 2022 года по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. Разработкой занималась VK вместе с крупнейшими отечественными IT-компаниями, проект поддерживало Минцифры.
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