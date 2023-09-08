VK адаптирует RuStore под ОС «Аврора» до конца 2023 года

Отчёт о прибылях и убытках. Как заполнять?

Отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ, или P&L — Profit and loss statement) позволяет не просто увидеть итоговый финансовый результат, но и понять, откуда он взялся, за счёт чего вырос или упал доход, что стоит за каждой цифрой. В статье разберёмся, что такое P&L, из чего он состоит и как извлечь из него максимальную пользу.