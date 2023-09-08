Правительство: впервые с января федеральный бюджет исполнен с профицитом

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в августе федеральный бюджет получил 1,82 трлн рублей ненефетегазовых доходов (+56,5%), что позволило получить профицит в размере 230 млрд рублей. Об этом сказано на сайте правительства.
Поступления от нефтегазовой отрасли вырастут от увеличения цен на нефть в сентябре.
Экономика адаптируется к текущим вызовам. По итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил около 230 млрд рублей. Консолидированный баланс регионов дал ещё около 140 млрд рублей плюс, — сказал Михаил Мишустин.
В августе расходы бюджета составили около 2,24 трлн рублей.
В июле ВВП превысил уровень 2022 года на 5%. Промышленное производство выросло почти на 5%. За семь месяцев 2023 года рост в сфере обрабатывающей промышленности составил больше 6%. Выпуск компьютеров, электроники и оптики – выше 30%, электрического оборудования – больше 20%.
Во втором квартале инвестиционная активность увеличилась на 13% за счет собственных средств компаний. Общий объем инвестиций за первое полугодие составил 7 трлн рублей.
Мишустин потребовал до сентября закончить проект трехлетнего бюджета. Специалистов попросили «избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов».
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