Клиенты «Открытие Инвестиций» в январе 2024 года будут обслуживаться брокером ВТБ

Активы инвесторов в обязательном порядке переведут в «ВТБ Мои Инвестиции». Им будут доступны те же рынки, которые были у брокера «Открытие».

До конца января 2024 года инвесторы «Открытие Брокера» перейдут к «ВТБ Мои Инвестиции», сообщает «РБК».

Клиенты перейдут к брокеру ВТБ в несколько этапов. Сначала в регламент «Открытие Брокера» внесут изменения, о которых проинформируют инвесторов. В ноябре 2023 года ВТБ будет открывать брокерские и депозитарные счета для клиентов «Открытия».

У инвесторов будет 10 рабочих дней, чтобы принять оферту о переводе своих активов в ВТБ. Эта процедура обязательна, ее планируют завершить в январе 2024 года.

После чего инвесторы смогут распоряжаться своим портфелем через «ВТБ Мои Инвестиции». Клиентам будут доступны для сделок те же рынки, которые были у «Открытие Брокера».

Перевод активов будет проходить внутри российских систем, что исключает риск блокировок.

В конце декабря 2022 года ВТБ купил у Центробанка «Открытие» за 340 млрд рублей. Добровольная ликвидация банка «Открытие» запланирована на 2025 год.