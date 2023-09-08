С Днем рождения! В Госдуме предложили ежегодно выплачивать пенсионерам тринадцатую пенсию

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов внес на рассмотрение депутатов законопроект о выплате 13-й пенсии перед днем рождения.

Вице-спикер ГД Чернышов внес законопроект в котором предложил выдавать пенсионерам 13-у пенсию перед днем рождения, пишут РИА Новости.

Дополнительная пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин, указанный в части 1 настоящей статьи, получает пенсию на дату предоставления ему дополнительной пенсионной выплаты, — говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке уточняется, что выплата станет ежегодной материальной поддержкой перед днем рождения получателя пенсии. Предлагается предоставлять выплату всем категориям пенсионеров, работающим и неработающим получателям страховых пенсий.

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