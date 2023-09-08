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Маркетплейсы

Wildberries заплатит 13,6 млн рублей селлерам, чьи товары затопило на складе

Онлайн-ретейлер возместит ущерб за поврежденные товары, которые хранились на складе в Электростали.
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Маркетплейс Wildberries с 11 сентября начнет компенсировать продавцам ущерб за поврежденные товары на складе в Электростали. Об этом пишет «ТАСС».

Онлайн-платформа завершила инвентаризацию поврежденных 20 августа товаров на складе в Электростали. С 11 сентября Wildberries начнет выплачивать владельцам товаров компенсации за поврежденную продукцию, которая складывается из розничной стоимости товара за вычетом услуг онлайн-платформы. Общая сумма выплат составит 13,6 млн рублей, — сказали представители маркетплейса.

Продавцы смогут отследить детализацию выплат в еженедельном отчете с 4 по 10 сентября 2023 года.

20 августа из-за сильного ливня на складе в Электростали повредилась крыша. Затопило порядка 500 кв. метров. Сотрудников эвакуировали, а в помещении начались восстановительные работы. Склад работает в штатном режиме.

Комментарии

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