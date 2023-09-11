По электронной визе в Россию приехали 30 тысяч туристов

За месяц работы электронных виз страну посетили 30 тысяч иностранцев, из них половина – жители Китая. Электронную визу можно оформить за четыре дня и находиться в России 16 суток.

В августе 2023 года около 30 тыс. иностранцев въехали в РФ по электронной визе, половина из туристов – жители Китая. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

Электронная виза начала работать с 1 августа 2023 года. Ее могут оформить жители 55 государств, в том числе Индии, Китая, Ирана, Турции, Вьетнама и стран Евросоюза.

Заявку нужно подать на сайте МИД не позднее четырех дней до момента приезда. Электронная виза подойдет для туристических и деловых поездок.

Иностранцы могут пребывать в стране 16 суток, а срок действия электронного документа – 60 дней.