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Социальные пособия

Внимание работодателям: изменились формы заявлений для пособий на погребение

СФР напомнил, что утвердил для работодателей новые формы заявлений для возмещения расходов на выплату пособия на погребение. Они вступили в силу 8 сентября 2023 года.
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СФР предупредил работодателей, что с 8 сентября вступили в силу новые формы заявления о возмещении расходов на выплату пособия на погребение и заявления о возмещении стоимости услуг по погребению.

Приказ от 28.07.2023 № 1471 утвердивший их  опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Прежние правила и бланки, утвержденные приказом ФСС от 23.06.2022 № 246, упразднены. В новом приказе появились новые формы заявлений:

  • о возмещении расходов на выплату социального пособия на погребение;

  • о возмещении стоимости услуг по погребению.

Напомним, пособие на погребение выплачивают работодатели, а СФР возмещает им эти расходы. Размер пособия на погребение с 1 февраля 2023 года составляет 7 793,48 руб. (это без учета районного коэффициента). Для возмещения надо направить заявление новой формы, с приложение справки о смерти сотрудника. Через 10 дней после получения документов СФР примет решение о возмещении. Еще через 2 дня деньги перечислят на счет работодателя.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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