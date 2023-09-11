Магазины Decathlon откроются до конца 2023 года

Новый владелец до конца года откроет магазины спортивных товаров. Правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила покупку активов Decathlon.

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже активов Decathlon. Новый владелец планирует открыть магазины спортивных товаров до конца года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад, уже уплачен обязательный взнос в бюджет, и я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться, — сказал Виктор Евтухов.

Недавно мы писали, что сделка по продаже бизнеса Decathlon в России оценивается примерно в 13-15 млрд рублей.

В марте 2022 года сеть спортивных магазинов Decathlon приостановила работу в РФ.

В июле 2023 российская компания АРМ, которая владеет франшизами Mango, решила купить 36 объектов Decathlon на территории России. Сделка включает в себя 35 магазинов и один склад.