🎓 Вебинар: Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей. 3 октября в 15:00 мск!

Поставьте организацию на воинский учет, сделайте весь пакет документов и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.

До недавнего времени многие организации не вели воинский учет и существующие штрафы их не пугали. Однако, штрафы подняли до таких размеров, что их игнорировать уже не получится.

Эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра Елена Пономарева не просто расскажет, как теперь надо вести воинский учет в организации, но и предоставит образцы всех документов по воинскому учету.

Их вы сможете оставить себе после вебинара.

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На вебинаре разберем:

Новые правила воинского учета с 1 октября 2023 года.

Реестр воинского учета.

Обязанности по ведению воинского учета в организации.

Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.

Информирование военкоматов.

Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.

Бонус от спикера:

Образцы документов.

Конспект вебинара.

Ждем Вас на вебинаре 3 октября в 15:00 мск!