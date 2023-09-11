🎓 Вебинар: Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей. 3 октября в 15:00 мск!

До недавнего времени многие организации не вели воинский учет и существующие штрафы их не пугали. Однако, штрафы подняли до таких размеров, что их игнорировать уже не получится.
Эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра Елена Пономарева не просто расскажет, как теперь надо вести воинский учет в организации, но и предоставит образцы всех документов по воинскому учету.
Их вы сможете оставить себе после вебинара.
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На вебинаре разберем:
Новые правила воинского учета с 1 октября 2023 года.
Реестр воинского учета.
Обязанности по ведению воинского учета в организации.
Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.
Информирование военкоматов.
Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.
Бонус от спикера:
Образцы документов.
Конспект вебинара.
Ждем Вас на вебинаре 3 октября в 15:00 мск!
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