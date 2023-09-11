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Воинский учет

🎓 Вебинар: Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей. 3 октября в 15:00 мск!

Поставьте организацию на воинский учет, сделайте весь пакет документов и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.
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До недавнего времени многие организации не вели воинский учет и существующие штрафы их не пугали. Однако, штрафы подняли до таких размеров, что их игнорировать уже не получится.

Эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра Елена Пономарева не просто расскажет, как теперь надо вести воинский учет в организации, но и предоставит образцы всех документов по воинскому учету.

Их вы сможете оставить себе после вебинара.

Успейте купить вебинар со скидкой 60%, всего за 1 999 рублей.

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На вебинаре разберем:

  • Новые правила воинского учета с 1 октября 2023 года.

  • Реестр воинского учета.

  • Обязанности по ведению воинского учета в организации.

  • Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.

  • Информирование военкоматов.

  • Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.

Бонус от спикера:

  • Образцы документов.

  • Конспект вебинара.

Ждем Вас на вебинаре 3 октября в 15:00 мск!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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