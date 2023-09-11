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Сальдо ЕНС

ФНС утверждает, что резерв автоматически уходит при минусе на сальдо ЕНС

Переплату по налогам с авансовой системой уплаты на начало 2023 года налоговики перевели в резерв и не включили в сальдо ЕНС. Оттуда деньги должны были уйти в бюджет при наступлении срока уплаты. Однако на практике все не так просто.
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Во-первых, у кого-то деньги в день уплаты ушли не с резерва, а с сальдо ЕНС, а резерв так и остался.

Во-вторых, у некоторых начисленного налога просто нет, поэтому их переплата так и осталась в резерве. Поднять ее на ЕНС никак не получается.

Жалобу на это разместил ИП в Telegram-чате ФНС.

У бизнесмена зависло в резерве более 1 млн рублей земельного налога, по которому нет начислений, потому что земля давно продана. ИП хочет вернуть эти деньги себе на счет, но не тут-то было.

ФНС утверждает, что резерв легко убирается двумя способами:

  • надо подать заявление об отмене зачета (КНД 1165171);

  • зарезервированная переплата будет использована автоматически при образовании в ЕНС отрицательного сальдо по текущим начислениям.

Однако данный ИП уже подавал заявление на отмену зачета, но это не помогло. Пришел отказ по причине отсутствия заявления о зачете.

Таким образом, по мнению ФНС, заявление на отмену зачета должно работать. Почему на практике оно не работает – ФНС не объясняет. Очевидно, это недоработка программного обеспечения.

Ранее мы рассказывали, что аналогичные проблемы по отмене резерва идут с НДФЛ, который резервируется без заявления о зачете по уведомлению. При сдаче корректирующего уведомления резерв не меняется.

Как изменился порядок списания денег с ЕНС, мы разбирали тут.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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