ФНС утверждает, что резерв автоматически уходит при минусе на сальдо ЕНС

Во-первых, у кого-то деньги в день уплаты ушли не с резерва, а с сальдо ЕНС, а резерв так и остался.
Во-вторых, у некоторых начисленного налога просто нет, поэтому их переплата так и осталась в резерве. Поднять ее на ЕНС никак не получается.
Жалобу на это разместил ИП в Telegram-чате ФНС.
У бизнесмена зависло в резерве более 1 млн рублей земельного налога, по которому нет начислений, потому что земля давно продана. ИП хочет вернуть эти деньги себе на счет, но не тут-то было.
ФНС утверждает, что резерв легко убирается двумя способами:
надо подать заявление об отмене зачета (КНД 1165171);
зарезервированная переплата будет использована автоматически при образовании в ЕНС отрицательного сальдо по текущим начислениям.
Однако данный ИП уже подавал заявление на отмену зачета, но это не помогло. Пришел отказ по причине отсутствия заявления о зачете.
Таким образом, по мнению ФНС, заявление на отмену зачета должно работать. Почему на практике оно не работает – ФНС не объясняет. Очевидно, это недоработка программного обеспечения.
Ранее мы рассказывали, что аналогичные проблемы по отмене резерва идут с НДФЛ, который резервируется без заявления о зачете по уведомлению. При сдаче корректирующего уведомления резерв не меняется.
Как изменился порядок списания денег с ЕНС, мы разбирали тут.
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